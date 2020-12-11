العثور على هيكل قنبلة قديمة يدوية الصنع بالتجمع الخامس

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على قنبلة يدوية من المخلفات القديمة بمنطقة التجمع، وتم الاستعانة بخبراء المفرقعات، وبفحصها تبين أنها قنبلة يدوية لا توجد بها مادة مفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من العاملين بموقع عمل إنشائي بالتجمع الخامس، يفيد بالعثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم الاستعانة بخبراء المفرقعات، وتبين من خلال فحص الجسم الغريب أنه عبارة عن قنبلة يدوية، لا تحتوى على أى مادة متفجرة، وأنها من مخلفات قديمة وتظهر عليها علامات الصدأ.تم التحفظ على القنبلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة التحقيقات.