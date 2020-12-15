4 ضوابط تحكم اختيار المعينين بمجلس النواب الجديد

وضع قانون مجلس النواب ضوابط التعيين في المجلس، حيث ورد في المادة (27) من القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام الدستور.وتضمنت تلك الضوابط الآتي: أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبى الواحد، يؤد إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، بالإضافة إلى حظر تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه، كما حظر تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريع وخسرها.فيما ذكرت المادة (28) أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.