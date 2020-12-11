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فن

لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح تنتهي من أعمالها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:54 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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• اختيار 7 عروض من 40 عرضًا للفرق المستقلة والهواة والشركات والبنوك
• اختيار عرض مسرحي واحد من 10 عروض لجامعات مصر

انتهت لجنة مشاهدة العروض واختيارها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر من أعمالها واختارت 7 عروض مسرحية من 40 عرضا تقدموا للمهرجان من الجهات الانتاجية الخاصة بالعروض المستقلة والهواة والشركات والبنوك، إما الجامعات فتقدم منها 10 عروض من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة والمنوفية وبورسعيد، واختارت اللجنة عرض واحد فقط ليكون مجموع العروض المسرحية 8 عروض.

لجنة مشاهدة العروض واختيارها تكونت من كلا من الناقد الكبير محمد الروبي رئيسًا وبعضوية كلا من الفنان القديرمفيد عاشور والمخرجة عبير على، والناقد باسم صادق، والمخرج محمد الصغير، ومقرر اللجنة إيمي على ماهر.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام في الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير 2021، وتحمل الدورة الـ 13 اسم "دورة الآباء" وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق المسرح المصري، والتي تحمل العرفان بالجميل لرواد المسرح المصري، والذين أخذوا على عاتقهم رسالة المسرح ليصل للجميع ودوره التنويري في الثقافة المصرية، كما يحمل البوستر الدعائي للدورة الحالية صورًا لبعض هؤلاء الرواد ومنهم يعقوب صنوع، وعثمان جلال وعبدالله النديم، وجورج أبيض، وعزيز عيد، ونجيب الريحاني، وعلى الكسار، ويوسف وهبي، وأمين صدقي، إبراهيم رمزي، وبديع خيري، وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدي، وروزاليوسف.

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