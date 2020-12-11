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السجن مدى الحياة لقاتل رفيق الحريري

عالم

السجن مدى الحياة لقاتل رفيق الحريري

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:53 م
سليم عياش
سليم عياش
وكالات
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قضت محكمة خاصة بلبنان، اليوم الجمعة، على عضو بحزب الله مدان في قضية مقتل رفيق الحريري في 2005 بالسجن مدي الحياة.

وكانت حددت المحكمة الخاصة بلبنان يوم 11 ديسمبر الحالى موعدًا للنطق بحكم العقوبة فى قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريرى ورفاقه، والتى أُدين بتدبيرها القيادى فى «حزب الله» سليم عياش، وسوف تُتلى العقوبة فى جلسة علنية، وقررت غرفة الدرجة الأولى بالإجماع، في حكمها الصادر في 18 أغسطس الماضى، أن عياش مذنب «على نحو لا يشوبه أى شك معقول»، بصفته شريكًا فيما يتعلق بالتهم الخمس الموجهة إليه فى قرار الاتهام الموحد المعدل.

وتلك التهم هي تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛ وقتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة؛ وقتل 21 شخصًا آخرين عمدًا باستعمال مواد متفجرة؛ ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجرة، وستفرض غرفة الدرجة الأولى عقوبة فيما يتعلق بكل تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله، ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة.

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