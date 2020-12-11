إقراران ذمة مالية.. إجراءات ملزمة للنواب الحاليين والفائزين

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن الالتزام المشترك على عضو مجلس النواب الحالي الذي فاز رسميًا طبقًا للنتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، نائبًا في المجلس الجديد، الذي لا بد من فعله عاجلاً، وهو تقديم عضو مجلس النواب الجديد إقرار ذمة مالية فور بدء مباشرة مهامه، وهو ما يعد واجبًا أيضًا على عضو مجلس النواب الحالي بأن يقدم أيضًا إقرارًا مع نهاية مهامه التشريعية.وفيما يتعلق بعضو مجلس النواب الذي يمارس عضويته في الوقت الحالي، وتمكن من اللحاق بالفصل الجديد، فعليه أن يقدم إقراري ذمة مالية، الأول عن الفصل التشريعي الحالي وانتهائه، والثاني عن الفصل الجديد.واستند الدكتور صلاح فوزي، إلى نص المادة 109 من الدستور، والتي تنص على: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.كما استند إلى المادة 38 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل في 2020، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفي نهاية كل عام".وأكد أنه بعد تقديم النائب للإقرار يقوم المجلس بإرسال الإقرارات إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحصها، وفي حال وجود مخالفات أو تربح غير مشروع من قبل نائب، يخطر مجلس النواب لرفع الحصانة لبدء التحقيقات مع النائب.