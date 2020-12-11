مصر تشكل فريق عمل من 4 جهات لدعم العراق في مجال التعدين

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، المهندس منهل عزيز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، الذى يزور مصر حاليًا، ضمن وفد حكومي رفيع المستوى.وبحث الوزيران خطوات آليات دعم التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة والفرص الكبيرة بالسوق العراقية، بالإضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون فى مجال التعدين وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق، من خلال النموذج المصرى الجاري تنفيذه لتطوير آليات العمل بالقطاع التعديني.وأكد «الملا» أن مصر والعراق يرتبطان بعلاقات وروابط متينة، وأن هناك اهتمامًا مشتركًا بدعم هذه الروابط وتنميتها فى مختلف المجالات الاقتصادية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن أنشطة التعدين واستغلال الموارد والثروات الطبيعية، وما يتصل بها من أنشطة ومشروعات تأتي في صلب تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق.ولفت إلى أهمية التحرك نحو اتخاذ خطوات فاعلة لسرعة بدء التعاون فى بعض المجالات، بالاستعانة بالخبرات المصرية وتحقيق نتائج سريعة، بما سيعد نموذجًا مشجعًا ونقطة انطلاق لزيادة حجم التعاون وتنويع مجالاته مستقبلًا.واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، ما تم التوصل إليه بشأن تشكيل فريق عمل مشترك من خبراء وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي ستتوجه إلى العراق للوقوف على فرص التعاون والاستثمار والإمكانيات المتاحة والاجتماع مع نظرائهم لوضع رؤية واضحة تتضمن برامج تعاون ممتدة، والاتفاق على آليات عمل لسرعة التنفيذ وضمان الاستغلال الأمثل للفرص والموارد.كما استعرض «الملا» خلال اللقاء التطور الحالى فى قطاع التعدين المصرى بعد تنفيذ برامج إصلاحية طموحة، موضحًا التعديلات التشريعية التي تم إقرارها والآليات الجديدة للاستثمار فى البحث عن الذهب والمعادن، والتي هيأت مناخًا استثماريًا جاذبًا، وتعزيز الجهود فى مجال تنويع القاعدة الصناعية للخامات والمعادن من أجل زيادة القيمة المضافة من الثروات.وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كافة خبراتها فى مجال التعدين للجانب العراقى وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال التدريب لعدد من العاملين العراقيين، من خلال تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى فى أنشطة التعدين المختلفة يعقد بمصر.من جانبه أكد الوزير العراقي تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع مصر فى مجالات الصناعة والتعدين، وأن أبواب العراق مفتوحة أمام مصر للتعاون فى مختلف المجالات، وأن مصر سيكون لها دور محورى بخبرات كوادرها فى معاونة العراق فى وضع سياسات وضوابط تسهم فى تحقق استدامة موارده، وأن العراق حريص على الاستفادة من الخبرات المصرية، بما يمكنه من استثمار موارده الكبيرة بشكل اقتصادى ومستدام، وأن العلاقات مع مصر ستكون لها أهمية كبيرة فى تلك المرحلة التى تشهد انفتاحًا عراقيًا على العمق العربى.ونوه وزير الصناعة والمعادن العراقي إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التعدين بين البلدين وبحث التعاون فى هذا الصدد بين هيئة المسح الجيولوجى بالعراق، وهيئة الثروة المعدنية بمصر الشقيقة، علاوة على التعاون فى مجالات التدريب وسبل نقل الخبرات المصرية فى تعديل وإقرار التشريعات، والآليات الفاعلة فى مجال الاستغلال الأمثل للمعادن والثروات التعدينية.