المفتي: اقتحمنا وسائل التواصل الحديثة لمواجهة الجماعات الإرهابية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء نجحت في اقتحام جميع الوسائل الحديثة للتواصل التى تلجأ إليها الجماعات الإرهابية لنشر سمومها وانحرافها الفكري، وذلك لأن "مَن عَلِمَ لغةَ قوم أَمِنَ مكرَهم وشرهم"، موضحًا أنه "من بينها وسائل التواصل الاجتماعى التى تستغلها الجماعات المتطرفة فى جذب الشباب، فأنشأنا صفحات باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان «داعش تحت المجهر»، نرد فيها على ما ينشره التنظيم الإرهابى من انحرافات وتطرف، ونفكك منهجه المعوج".وأضاف مفتي الجمهورية، لـ"الدستور"، أن الدار أصدرت مجلة «Insight» للرد على المجلة التي يصدرها «داعش» باللغة الإنجليزية، وهى الأولى فى العالم التى تتصدى لتلك الأفكار المتطرفة والهدامة، وتعمل على تفنيد مجلة «داعش» لإظهار الوجه الحقيقي للإسلام الذي شوهه هذا التنظيم وما على شاكلته.وأوضح أن الدار ترد، من خلال هذه المجلة الإلكترونية، على ما يبثه «داعش» من أفكار متطرفة وفهم منحرف للنصوص الدينية، وذلك وفقًا لمنهجية وأسس علمية منضبطة، حتى لا نترك الساحة أمام هؤلاء المتطرفين.