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مصر

ليست حكرًا للرجال.. أول مصريتين تحصلان على جواز سفر بحرى على سفن الصيد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:40 م
سفن الصيد
سفن الصيد
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سطرت ريم إبراهيم الردان، وميادة رمضان السهيلى قصة نجاح مصرية من نوع خاص، شكلت نموذجًا نسائيًا مشرفًا وذلك بعد الحصول على أول جواز سفر بحري بعد التخرج من كلية المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

"ريم وميادة" - فتاتان من مصر- حاصلتان على لقب أول ضابط مناوبة ملاحية وهى الدرجة التى تسبق رتبة الربان مباشرة، نجحت الفتاتان فى تجاوز الصعاب المتعلقة بخوض غمار ذلك التحدى طيلة سنوات الدراسة الأكاديمية حتى نالتا أول جواز سفر بحرى لفتاتين من مصر.

وفي حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت ميادة رمضان السيهلى 23 عامًا، إنه تخرجت في كلية المصايد والاستزراع السمكي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحصلت على الترتيب الثاني على دفعتي بامتياز مع مرتبة الشرف.

وأضافت "عقب تخرجي فى الكلية قررت استكمال المشوار إلى نهايته، وبالفعل حصلت على دورة الحتميات إلى جانب الاختبارات التأهيلية للحصول على الشهادة التأهيلية من هيئة السلامة البحرية وقد كان.

وعن إقدامها على الدخول إلى ذلك المجال دون غيره: قالت "ميادة": "ليست هناك كل المهن حكر للرجال، وقررت الالتحاق بكلية المصايد والاستزراع المائي نظرًا لأنني أنتمي إلى عائلة تعمل فى ذلك المجال أبًا عن جد بمعنى أن حالة الشغف التي دفعتنى للالتحاق بالكلية- وراثية- فنحن عائلة تمتلك سفن للصيد، وعائلتى شجعتني على خوض تلك التجربة ودعمتني إلى أن كللت بالنجاح والتفوق.

وأضافت: دعم الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كان لها عظيم الأثر على مسيرتي خلال سنوات الدراسة، حيث كان دائم التشجيع لنا، هو والدكتور حاتم حنفى عميد الكلية من أجل تحقيق الحلم الذى طالما واصلنا الليل بالنهار لتحقيقه.

وأشارت إلى أنها خضعت للتدريب والتأهيل فى موانئ دمياط والميناء الشرقى ورشيد.

من جانبها قالت "ريم ابراهيم الردان " 22 عامًا " عقب حصولي على شهادة الثانوية العامة، كان يراودني حلم الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، فأنا عاشقة لحياة الانضباط والالتزام، والسبب يرجع إلى تأثري بعائلتى، لكن المجال لم يكن مفتوحًا أمامي لتحقيق حلمى، إلا أنني وجدت نفسي فى الالتحاق بكلية المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن تخرجت فى الكلية وترتيبي الرابعة على دفعتى بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف بينما كانت الدفعة تضم 6 طالبات و14 طالبًا.

وأضافت "ريم": إنه لشعور رائع أن يحمل على عاتقي هذه المسئولية بالحصول على أول جواز سفر بحرى لفتاة في مصر والعمل كضابط مناوبة ملاحية وقد أصبح قبطان فى يومًا ما.

وتابعت ريم تصريحاتها لوكالة أنباء الشرق الأوسط: أسرتى شجعتنى على ذلك التحدى رغم وجود بعض المضايقات كونى فتاة، لكن مع مرور الوقت حظيت بدعم وتشجيع جميع زملائي فى الدفعة، أود أن أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية والدكتور حاتم حنفى عميد الكلية علي دعمهما الدائم لنا.

وأضافت: كنت أعلم أن التحاقى بذلك المجال ليس بالأمر الهين لكننى قررت خوض التحدي، خاصة أن سوق العمل تتطلب تلك التخصصات الجديدة.

وأوضحت خضعنا لتدريبات شاقة سواء بالنزول إلى مزادات بيع الأسماك أو التدريب فى الموانئ.
أشارت "ريم وزميلتها ميادة" إلى أن الكلية لا تؤهل فقط إلى العمل على ظهر سفن الصيد بل تؤهّل الدارسين أيضًا للعمل في إدارة المصايد، والثروة السمكية، ومراقبة المصايد، وتنظيم تقييم المخزون السمكي وهيئة البحث العلمي.

واختتمت "ريم وميادة" الحوار بتوجيه رسالة برغبتهما فى استكمال المشوار بالعمل فى مجال دراستهما، حتى لا تشعرا بأن مجهوداتهما ذهبت أدراج الرياح، خاصة أن مشروع التخرج الخاص بهما كان بالتعاون مع منظمة الفاو فيما يتعلق بتقييم المخزون السمكى.

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