رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
السجن مدى الحياة لقاتل رفيق الحريري

مصر

بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
إيمان ماهر
طباعة
اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ىوبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين تك إيجيبت» والوفد المرافق له لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار «مرسي»، خلال اللقاء، إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، موضحًا أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة، وأن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها، للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا، وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

من جانبه، ستعرض روبرت فالك دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعي «شبرامنت» و«أبورواش»؛ تمهيدًا للبدء فى تنفيذ المشروع، وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي و«جرين تك» فى شهر أكتوبر من العام الجاري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

رغم الأزمة العالمية.. كيف وفرت الحكومة المصرية أجهزة التنفس الصناعي؟

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

«سانوفى وجلاكسو»: لقاحنا ضد كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

المغنية الأمريكية تايلور سويفت تطلق أسطوانتها الجديدة بشكل مفاجئ

اكتشاف مجموعة قبور عمرها 3600 سنة لنبلاء شمالي الصين

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل Egyptian Project بدرب 1718

حسين حمودة: تجاوز نجيب محفوظ فكرة مغلوطة

حكاية صورة.. كيف غير عبد الوهاب وجهة نظر توفيق الحكيم عن السينما

سامح وجيه حنا: كنت أصغر حرافيش محفوظ.. ولقبنى بـ«الدكتور الصغير»