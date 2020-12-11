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عالم

أردوغان: فرض عقوبات على تركيا يعبر عن «عدم احترام لحليف في الناتو»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التوجه الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا يعبر عن "عدم احترام لحليف في الناتو".

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة "فرانس برس".

وقال دبلوماسي إن: "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها"، وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.

وأضاف: "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجيًا".

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