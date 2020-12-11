رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
السجن مدى الحياة لقاتل رفيق الحريري

عالم

بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والعراق

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة
ا ش ا
طباعة
بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الأعمال على إقامة مشروعات مشترك، وذلك في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت ببغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020.

وتم خلال اللقاء استعراض التجربة المصرية في تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتباحث حول تبادل الخبرات الفنية بين هيئتى الاستثمار فى البلدين في هذا الشأن.

ورحب المستشار محمد عبدالوهاب، بالتعاون المشترك والمستمر مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، معربًا عن استعداد الهيئة لتدريب عدد من الكوادر العراقية في مصر على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

كما أكد ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

وشملت الزيارة التعرف على الخدمات المقدمة للشركات من قِبل مركز خدمات المستثمرين الرئيسي، فضلًا عن تفقد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وزيارة عدد من المشروعات بها والتعرف على آليات سير العمل داخل المنطقة.

وفي نهاية الزيارة أشادت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بالتجربة المصرية، وما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الحفاظ على المشروعات القائمة فى ظل جائحة فيروس كورونا والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

موضوعات متعلقة

«كاف» يعلن تأجيل السوبر الإفريقي

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

رغم الأزمة العالمية.. كيف وفرت الحكومة المصرية أجهزة التنفس الصناعي؟

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

«سانوفى وجلاكسو»: لقاحنا ضد كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

المغنية الأمريكية تايلور سويفت تطلق أسطوانتها الجديدة بشكل مفاجئ

اكتشاف مجموعة قبور عمرها 3600 سنة لنبلاء شمالي الصين

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل Egyptian Project بدرب 1718

حسين حمودة: تجاوز نجيب محفوظ فكرة مغلوطة

حكاية صورة.. كيف غير عبد الوهاب وجهة نظر توفيق الحكيم عن السينما

سامح وجيه حنا: كنت أصغر حرافيش محفوظ.. ولقبنى بـ«الدكتور الصغير»