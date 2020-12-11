عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

بعد 3 أشهر من إعلان نهاية برنامج تليفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان، الذي استمر لسنوات طويلة وحقق شهرة واسعة، تتجه عائلة كارداشيان إلى العودة إلى التليفزيون.وأعلنت خدمة البث "هولو"، أنها وقعت اتفاقًا مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان، ووالدتهن كريس جينير، وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينير.وقالت هولو إنه بموجب الاتفاق، ستعد النساء محتوى جديدًا سيبث من خلال تليفزيون "هولو" المملوك لديزني في الولايات المتحدة، وفي دول عدة في الخارج، من خلال "شبكة ستار".ولم تذكر "هولو" ما إذا كانت نساء كارداشيان، اللاتي لديهن ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، سيظهرن على الشاشة، كما لم تقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنها بموجب اتفاق مدته سنوات عدة.وأوضحت هولو أنه من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".