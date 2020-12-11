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اليونان ترحب بقرار فرض عقوبات جديدة ضد تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
القادة الأوروبيون
القادة الأوروبيون
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رحبت اليونان، بقرار قادة الاتحاد الأوروبي بإعداد عقوبات ضد الأتراك المشاركين في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية واليونانية كتحذير قوي لتركيا لكي تغير سلوكها.

وقالت مصادر حكومية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة: "إن أوروبا تأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى.. لقد قامت بالشيء ذاته في هذا المجلس (الأوروبي)، اتخذت خطوة جديدة فيما يعد تحذيرًا قويًا لتركيا لكي تغير سلوكها".

واتفق القادة الأوروبيون، أمس، على إعداد عقوبات محددة ضد الأتراك الذين شاركوا أو خططوا للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص واليونان، ما يعتبره التكتل الأوروبي أمرًا غير مصرح به.

يذكر أن التوترات اشتعلت في أغسطس الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة استكشاف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأيضًا في المياه اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وحاول الاتحاد الأوروبي التفاوض لتسوية الأمر، لكن لم يفلح.

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