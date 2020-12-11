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عالم

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة تعكس علاقات عامة «خرقاء»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
لافروف
لافروف
وكالات
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انتقدت روسيا، اليوم الجمعة، مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وكيانات في عدة دول بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وقالت موسكو إنها غير مدعومة بأدلة ملموسة، وما هي إلا انعكاس لعلاقات عامة "خرقاء".

كانت الولايات المتحدة قد أدرجت، أمس الخميس، على قائمتها السوداء كيانات وأشخاصًا يشتبه بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا واليمن وهايتي، بينهم رمضان قديروف، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب خمسة أشخاص على صلة بأجهزة الأمن والاستخبارات، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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