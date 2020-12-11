حي عابدين يعيد الشيء لأصله بشوارعه

راجع حي عابدين أعمال حفر بشارع عبدالخالق ثروت في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة الحفاظ على تطوير للميادين والشوارع، وبناء علي تعليمات اللواء ياسر عبد العزيز وكيل الوزارة ورئيس الحي، قامت إدارة الطرق بالتنسيق مع مقاول الحي ومسؤول المتابعة الميدانية ومسئولي المربعات، بإعادة الشيء لأصله لأعمال أسفلت بشارع عبد الخالق ثروت مع محمد فريد، وجاري استكمال باقي القطاعات.كما نفذ الحي تعليمات اللواء ياسر عبد العزيز وكيل الوزارة رئيس الحي، قامت إدارة الطرق بالتنسيق مع مقاول الحي ومسؤول المتابعة الميدانية ومسئولي المربعات، وتم إعادة الشيء لأصله أعمال أسفلت بشارع عبد الخالق ثروت أمام البنك العربي الإفريقي، وجاري استكمال باقي القطاعات.