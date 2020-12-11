«أوقاف بنى سويف» تفتتح 5 مساجد جديدة بـ 15 مليون جنيه اليوم

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة وهي الحسن البصرى بالحي الأول بشرق النيل، و4 مساجد أخرى بمركز ناصر شمال المحافظة والتي تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 23 مسجدا بجميع أنحاء المحافظة.وأوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه سيتم افتتاح مسجد الحسن البصرى على مساحة 600 متر بتكلفه 5 ملايين جنيه، والـ 4 مساجد الأخرى بمركز ناصر على مساحة 1400 متر بتكلفه 10 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار المساجد تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيما تتوالى افتتاحات المساجد داخل المحافظة والجمهورية مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.