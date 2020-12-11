مدير «قوى عاملة القليوبية» يحذر أصحاب المصانع.. والسبب «كورونا»

أجرت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إيمان شحاتة، جولة تفقدية بشركة «أوركيديا للصناعات الدوائية» بالمنطقة الصناعية بالعبور، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة.وأكدت «شحاتة»، خلال الجولة التي رافقها فيها محمد عليان، وكيل المديرية، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية وتفتيش وعلاقات العمل بالعبور، أنها تقوم بزيارات مفاجئة علي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق؛ لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد.وشددت على أنه فى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة، للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.