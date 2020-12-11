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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
حادث سير بالسعودية
حادث سير بالسعودية
دعاء جابر
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أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة كل من وليد عيد سيد عبد الهادي، ومحمد ربيع حسن عبد الوهاب، إثر حادث تصادم أليم بمحافظة المذنب، فضلا عن متابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المتوفين للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة حالة العامل الثالث المصاب محمد عبدالصمد، والتواصل مع  ذويهم لمتابعة تفاصيل الحادث من خلال التحقيقات.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وأبناء عمومتهم المتواجدين  بالمملكة وزملائهم وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل  والعافية للمصاب.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي بالرياض، أوضح فيه تفاصيل الحادث الذي لقي فيه اثنين من العاملين المصريين بالسعودية، حتفهم وأصيب آخر، بينما كانوا عائدين من قضاء الإجازة السنوية بمصر مستقلين سيارتهم الخاصة وقبيل وصولهم الرياض وخلال مرورهم بمحافظة المذنب قامت سيارة نقل ثقيل يقودها باكستاني بقطع الطريق عليهم، ما تسبب فى وفاة العامل وليد عيد سيد عبدالهادى البالغ من العمر 31 عامًا، والعامل محمد ربيع حسن عبدالوهاب، 31عامًا.

ولفت الملحق العمالي، إلى أنه أصيب في الحادث العامل محمد عبدالصمد البالغ من العمر 25 عامًا، حيث تم نقل الجميع إلى مستشفى المذنب العام  لعلاج المصابين وإنهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة للمتوفين، وقامت القنصلية العامة بالرياض بإنهاء إجراءات تصريح شحن الجثامين إلى مصر بناءً على رغبة ذويهم، وتم التصريح بنقلهم إلى مستشفى بريدة العامة والتى تتولى تجهيز الجثامين قبل السفر إلى مصر لدفنهم في مسقط رأسهم مركز بنى مزار قرية الجندية بمحافظة المنيا.

وقدم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوي العاملة محمد سعفان، وتم التنسيق مع أبناء عمومتهم والمتواجدين معهم بالسعودية على متابعة مستحقاتهم المالية ومتابعة سير التحقيقات فى الحادث.
تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية
تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية
تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية
تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية
تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية
تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

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