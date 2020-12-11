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مصر

بدء المرحلة الثانية من «مصر بكم أجمل» لتشغيل ذوى القدرات الخاصة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة «مصر بكم أجمل»، التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك بمناسبة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «مصر بكم أجمل»، لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة وذلك على باقى محافظات الجمهورية، وقامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير برئاسة أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال، وذلك بمحافظة الإسماعيلية على مدى يومين.

وأسهم أحمد جابر، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في توفير فرص العمل من خلال حضور ممثلي بعض الشركات التي وفرت فرص العمل في أثناء إجراء المقابلات من يدل على جدية الشركات في دمج ذوي القدرات في سوق العمل، وأثنى ممثلو الشركات على المبادرة، مرحبين بتوفير فرص عمل بشركاتهم حتي بعد استيفاء نسبة الـ 5% المقرر قانونا لهذه الفئة.

وقالت عطيات سيد أبو زيد، مسئول ملف مبادرة «مصر بكم أجمل»، إن «اللجنة انتهت من عملها بعد إجراء المقابلات الشخصية، حيث تقدم 165 شابًا وفتاة من مختلف الإعاقات من الجنسين والمؤهلات، وبحضور ممثلي بعض الشركات لإعطائهم فرصة أكبر لاختيار أفضل النماذج من الراغبين في العمل، وتم قبول 115 من المتقدمين البدء في تدريبهم وتأهيلهم لتوفير فرص عمل لهم أو الاشتراك في إقامة مشروع صغير».

ولفتت «أبوزيد»، إلى أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية لراغبي التدريب من المرشحين بالمحافظة؛ تبين أن منهم أصحاب الإعاقة من الصم والبكم، والإعاقة الذهنية البسيطة من الراغبين في العمل ويتميزون بكل ومهارات عن غيرهم من أصحاب الإعاقات الأخرى، ووجه أصحاب الإعاقة من الصم والبكم الشكر لوزير القوي العاملة على اهتمامه بهم تحديدًا.

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