رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
إغلاق ورشتين
إغلاق ورشتين
هبه عويضه
طباعة
دفع حي وسط الإسكندرية، بحملة مكبرة للمرور على الورش بنطاق الحي، تفعيلًا لقرار وزير التنمية المحلية، تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية.

وقامت مساء الأمس حملة مكبرة بتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، للمرور على الورش نطاق الحي، لمتابعة تفعيل القرارات الصادرة، والتنبيه بالالتزام بمواعيد الفتح والاغلاق المقررة، تم خلال الحملة إغلاق عدد 2 ورشة رادياتير وميكانيكا بشارع الحلمية بمحرم بك غير ملتزمة بالمواعيد.

كما تم التنبيه والتشديد على كافة المنشأت بالالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق المقررة، وذلك من خلال مسؤولي الحملة بمشاركة إدارتي إشغال الطريق ورخص المحلات، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»
إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»

موضوعات متعلقة

«كاف» يعلن تأجيل السوبر الإفريقي

«مخدرات وقتل خطأ».. تفاصيل إحالة نجل وزير سابق للجنايات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

عائلة كارداشيان يتجهون للتلفزيون من جديد

«سانوفى وجلاكسو»: لقاحنا ضد كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

المغنية الأمريكية تايلور سويفت تطلق أسطوانتها الجديدة بشكل مفاجئ

اكتشاف مجموعة قبور عمرها 3600 سنة لنبلاء شمالي الصين

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل Egyptian Project بدرب 1718

حكاية صورة.. كيف غير عبد الوهاب وجهة نظر توفيق الحكيم عن السينما

سامح وجيه حنا: كنت أصغر حرافيش محفوظ.. ولقبنى بـ«الدكتور الصغير»

انطلاق ورشة «الرقص الصوفى» بجزويت القاهرة.. اليوم