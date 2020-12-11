إغلاق ورشتين لمخالفة مواعيد الإغلاق في «وسط الإسكندرية»

دفع حي وسط الإسكندرية، بحملة مكبرة للمرور على الورش بنطاق الحي، تفعيلًا لقرار وزير التنمية المحلية، تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية.وقامت مساء الأمس حملة مكبرة بتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، للمرور على الورش نطاق الحي، لمتابعة تفعيل القرارات الصادرة، والتنبيه بالالتزام بمواعيد الفتح والاغلاق المقررة، تم خلال الحملة إغلاق عدد 2 ورشة رادياتير وميكانيكا بشارع الحلمية بمحرم بك غير ملتزمة بالمواعيد.كما تم التنبيه والتشديد على كافة المنشأت بالالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق المقررة، وذلك من خلال مسؤولي الحملة بمشاركة إدارتي إشغال الطريق ورخص المحلات، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.