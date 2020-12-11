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اقتصاد

توافق مصري عراقي لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء ابو العزم
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◄خلال جلسة مباحثات لوزيرة التجارة والصناعة ونظيرها العراقي
-نيفين جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار العراق
-إيفاد فريق فني لزيارة العراق لدراسة احتياجات السوق وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المصريين
- منهل الخباز: العراق يفتح ذراعيه لاستقبال الاستثمارات المصرية.. ودراسة إقامة معرض مصري دائم للمنتجات المصرية بالعراق

أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع العراق، في كافة مجالات التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين، وتوافق رؤى القيادتين المصرية والعراقية.

وأشارت "جامع" إلى حرص الحكومة المصرية على البناء بموجب نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالأردن شهر أغسطس الماضي، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر والعراق وتحويلها إلى مشروعات تعاون اقتصادي تسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزارة مع الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي والذي يزور مصر حاليًا ضمن وفد حكومي رفيع المستوى لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضي.

كما حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقالت "جامع" إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقي والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقي التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك رغبة قوية لدى العديد من رجال الأعمال المصريين في الوجود بالسوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وأوضحت "جامع" أن اللقاء استعرض احتياجات الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة في إطار مبادرة إعمار العراق وإمكانية تلبية هذه الاحتياجات من خلال الشركات والقطاع الخاص المصري خاصةً في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه كل الدعم للحكومة العراقية فيما يخص إعادة إعمار العراق، مشيرةً إلى أن الشركات المصرية لها باع طويل في التعاون التجاري والاستثماري مع كافة الدول العربية وخاصةً العراق.

وحول رغبة الجانب العراقي في الاستعانة بالخبرة المصرية فى تطوير عدد من الصناعات العراقية، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة حريصة على إتاحة كافة الكوادر اللازمة لنقل التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الصناعة العراقية وبصفة خاصة فى مجال إقامة المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن الوفد الفنى لوزارة الصناعة العراقية والذى زار القاهرة الأسبوع الماضى قد قام بزيارات ميدانية إلى عدد من التجمعات الصناعية والمصانع للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة وسبل الاستفادة منها في تطوير قطاع الصناعة العراقي.

ومن جانبه، أكد الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والانتقال بمستوى العلاقات الحالية إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن العراق يفتح ذراعيه لاستقبال المنتجات المصرية.

وأوضح الخباز أن بلاده حريصة على تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعت بين الجانبين خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية والتي استضافتها العاصمة بغداد مؤخرًا وبصفة خاصة ما يتعلق بالشأن الإقتصادى حيث تسعى العراق إلى استعادة علاقاتها الإقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة مصر بإعتبارها الدولة الرائدة فى المنطقة، مشيرًا فى هذا الإطار إلى حرص العراق على الإستفادة من التجربة المصرية فى مجال الإصلاح التشريعى للقوانين المرتبطة بالشأن الإقتصادى وذلك بهدف المساهمة فى خلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل أمام الشباب العراقي.

وأضاف وزير الصناعة والمعادن العراقي أن العراق تسعى لتنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق العراقي، وذلك لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة رائجة وقبول من المواطن العراقي حيث سيتم تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة لنفاذ منتجات هذا المعرض للعراق، مشيرًا إلى هناك عدد من الصناعات التي تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات المصرية بالسوق العراقي أهمها الجلود والسيراميك والأدوية، والحديد والبتروكيماويات.

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