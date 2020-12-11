«قوى عاملة الفيوم» تتلقى 22 شكوى عمالية

قال علي أبو الحسن وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى واحدة منها وديًا، وتحويل 8 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى أخرى، بالإضافة إلى 12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 96 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر، وبحث 9 شكاوى في نفس المجال.وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 280 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وتم تحرير محضران للمنشآت المخالفة.