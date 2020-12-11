مد شبكة كهرباء 350 مترا وصيانة وعزل أعمدة الإنارة في الإسكندرية

نفذ حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، صيانة كشافات الإضاءة العامة بقسم باب شرق بالتنسيق مع شركة الكهرباء، ضمن خطة عزل وتأمين الأعمدة، حيث تم مد شبكة هارزر بطول 350 مترا بالمنطقة التنموية بعزبة التيرو، وتركيب 14 كلسونه بالافيز.كما تم في السياق ذاته رفع شبكة هارزر ملغاة بطول 70 مترا، وفرد وتركيب الكابلات بشارع الإعلام مع محرم بك، وإنارة أجزاء مطفأة بشوارع: «محرم بك الترام، أحمد فايد، حارة يوسف، ودائرة سيف الدين» والحفر على 20 غرفة تفتيش بشارع محمد نافع، وفصل الأعمدة والإعلانات التي تمثل خطورة، وصيانة الأعمدة الديكورية بالشارع.جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بحي وسط.