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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
انتخابات اتحاد طلاب
انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، في بيان صادر عنه صباح اليوم، أعداد المرشحين في انتخابات اتحادات الطلاب، والذين يبلغ عددهم 1155 طالبًا وطالبة، منهم 777 طالبًا 378 طالبة.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إنه سيتم تلقي الطعون يوم الإثنين ١٤ ديسمبر، على أن يتم يوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر فحص الطعون، ثم تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق ١٦ ديسمبر.

وأشار الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية حفاظا على كل منتسبي الجامعة.
1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج
1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج
1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج
1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج
1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج
1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج

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