الليلة.. حفل Egyptian Project بدرب 1718

يقام في السابعة مساء اليوم٬ حفل غنائي فني يحييه فريق Egyptian Project، ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط.وتتضمن فقرات الحفل باقة منوعة من أجمل ما قدمه الفريق٬ نذكر منها: منين أجيبك يا غالي٬ غرك زمانك٬ يا قمر٬ سقاني الغرام٬ موال رمال٬ يا صاحبي٬ إصحي يا آدم٬ إنت أنا٬ يا ورد٬ وغيرها.يشار إلى أن "مشروع مصري" فريق غنائي بنكهة مختلفة تجمع بين الموسيقى الشرقية والإلكترونية والهيب هوب والإنشاد الصوفي، ساعد هذا المزيج الغنائي على نجاح هذه الفرقة عالميا رغم حداثة تكوينها.وتضم الفرقة من الموسيقيين: رجب صادق: إيقاع، دربكة، صاجات، دهولة، رق، سيد إمام: فوكال، إيقاع، كولة. سلامة متولي: ربابة، كمانجة. مصطفى محمد: كمانجة. حسن حميدو: كمانجة. فادي تواب: درامز عادل السير ليد وباص جيتار. مريم اشرف: تشيللو.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.