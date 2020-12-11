وزير التنمية: لدينا بعض العناصر المتميزة بالإدارة المحلية

أشاد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ببعض العناصر المتميزة بالإدارة المحلية والتي تؤدى عملها بكل تفانى وإخلاص وضمير وتواجه بكل قوة كافة أشكال الفساد.وأشار خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى حصول إحدى الموظفات بديوان عام محافظة الأسكندرية على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضى.وأوضح أن الدولة تواجه الفساد، وتعمل على محاصرته بكافة أشكاله وصوره، وأن هناك تنسيق وتكامل مع الوزارات والأجهزة المختصة، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، للقضاء على الفساد بكافة صوره وأشكاله.