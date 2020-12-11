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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 509 شابًا بالفيوم خلال نوفمبر الماضي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
محمد سعفان،
محمد سعفان،
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم خلال شهر نوفمبر الماضي بتعيين 509 شباب، من بينهم شاب من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1629 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 361 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 60 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 16 عاملًا، و4633 جنيه رعاية صحية لـ109 عمال، فضلًا عن تسجيل 5 عمال جدد بالمنظومة.

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