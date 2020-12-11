ملخص بأهم أنشطة «الزراعة» فى أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 16، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وأصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وألقى الحصاد الأسبوعي الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، فضلا عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والري، لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، بالإضافة لمشروعى تبطين الترع والري الحديث.وأشار الحصاد الأسبوعي إلى زيارة وزير الزراعة العراقي المهندس محمد كريم، إلى مصر، حيث استقبله السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أكد خلال اجتماع عقد بديوان وزارة الزراعة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل الدعم لدولة العراق الشقيق، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون، نظرًا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق، كما تفقدا مركز البحوث الزراعية وعددًا من المعامل التابعة.وأشار الحصاد الأسبوعي إلى مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عقد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء من ١١ دولة ونواب وزراء ممثلين لباقي الدول الأعضاء، فضلًا عن مشاركتها في اجتماعات اللجنة التوجيهية لمنصة الشراكة الإفريقية للبذور والتكنولوجية الحيوية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.كما وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم مع جامعتي أسوان وأسيوط، للتعاون في مجال الدراسات المتكاملة للأراضي بجنوب الوادي، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون فيما يتعلق بإجراء وتنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربه لمساحة 200 ألف فدان بتوشكى لتعظيم الدور الخدمي والتنموي والبيئي للمراكز البحثية والجامعات المصرية، كذلك قام وفد رفيع المستوى من الوزارة الزراعة بالمرور ومتابعة دراسات الحصر التصنيفي للتربة بمنطقة توشكى، ومتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة بتوشكى وأراضى المنخفضات.وعقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هذا الأسبوع اجتماعًا بمربى ومصدري الحيوانات والطيور البرية، لبحث سبل النهوض بالصناعة وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد، فضلًا عن استطلاع رأيهم في جودة الخدمات المقدمة من الهيئة وبحث العقبات التي تواجه المربين، كما تم إحباط عملية تهريب 6 طرود من خارج البلاد إلى الداخل تحتوى على ببغاوات تندرج فى قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والاتجار فيها، وتمت مصادرة الشحنة وإرسالها إلى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركة المهربة.وأعلن مركز بحوث الصحراء، تخفيض أسعار عصر زيت الزيتون في مطروح هذا العام ليصل سعر عصر طن زيت الزيتون إلي 600 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه، وذلك ضمن تكليفات وزير الزراعة بتخفيف الأعباء عن كاهل أهالي محافظة مطروح، حيث تم عصر حوالي 90 طن زيتون لأصناف مختلفة هذا الموسم، كما تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب اصناف وسلالات قصب السكر نتاج برنامج تربية قصب السكر بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنه وكوم أمبو، حيث تضم باحثين من أقسام: التربية والوراثة والأمراض والآفات والمعاملات، كما تم عقد ندوة تثقيفية موسعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم عرض منظومة الري الحديث وفوائده وأهمية دور الجمعيات التعاونية الزراعية مع مهندسى التعاون ومشاركة الجمعية المركزية للتعاون مع جمعياتها النوعية بالوادي الجديد لتحديث منظومة الرى الحقلى والتعاقد مع الشركات لخدمة المزارعين.وأعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالوزارة عن ملخص بما تم من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار عدد (633) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلًا عن الموافقة على تسجيل عدد (223) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها (128) محلية، (95) مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، وإصدار عدد (5) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، كذلك تم تنظيم عدد (3) ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات (الإسكندرية- المنوفية - الفيوم) لدراسة ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.