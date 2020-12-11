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لايف ستايل

جريئة ومثيرة للجدل.. فساتين الفنانات بختام «القاهرة السينمائي»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:02 م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
شيماء دهب
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خطفت الفنانات الأنظار خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بفساتين بين جريئة في سباق محموم بزعم مواكبة الموضة والجمال، وفي حفل الختام، أمس، نسترجع الفائزات بألقاب أجمل إطلالة خلال السطور التالية.

هناك عدد من الفنانات كن الأجرأ في اختيار الفساتين يأتي أبرزهن:
جريئة ومثيرة للجدل..
- رانيا يوسف
ظهرت رانيا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان ذهبي في أبيض في إطلالة جريئة فهو مزود بأكمام وشفاف من أعلى ويتميز بفتحة ساق كبيرة، كما اختارت تنسيق الفستان بكلاتش باللون الفضي.
جريئة ومثيرة للجدل..
- سمية الخشاب
ارتدت سمية فستان أسود مطرز بالكامل ولكنه مفتوح من ناحية الخصر واختارت تصفيفة شعر ذيل حصان واعتمدت على ظهورها بجسم رشيق من خلال تفصيلة الفستان المرميد.
جريئة ومثيرة للجدل..
- أروي جودة
ظهرت الفنانة أروى جودة بفستانا باللون الذهبي، مزودًا بنصف أكمام منفوخة باللون الأسود، مكشوف من عند منطقة الظهر وفتحة ساق جريئة، كما اعتمدت على مكياجًا قويًا، وتسريحة شعر ذيل حصان مرفوعة.
جريئة ومثيرة للجدل..
- زينب غريب
آثارت الفنانه زينب غريب الجدل بإرتداؤها فستان قصير وشفاف لونه أسود وقصير بقصة الكب، مضيفة إليه الحلق اللولي والعقد والأسورة مع تركها لشعرها منسدل.
جريئة ومثيرة للجدل..
- أسماء جلال
ارتدت فستانا كب من اللولي على منطقة الصدر، يحمل اللون الكشمير مع كلاتش من اللون الذهبي.
جريئة ومثيرة للجدل..
أجمل إطلالات القاهرة السينمائي
جريئة ومثيرة للجدل..
- درة التونسية
حصلت على أجمل إطلالة بمهرجان القاهرة السينمائي حين ظهرت بفستان أنيق مناسب لجسمها، مع تسريحة شعر ليس للخلف واختيار حقيبة وحذاء مناسبين للفستان.
جريئة ومثيرة للجدل..
- نيللي كريم
حرصت نيللي كريم على اختيار فستان يناسب جسدها الممشوق، باللون الذهبي مع فتحة ساق.
جريئة ومثيرة للجدل..
- إلهام شاهين
ارتدت فستانا أسودا مجسم في إطلالة كلاسيكية لامعة بأكمام شفافة.
جريئة ومثيرة للجدل..
- يسرا
كانت أجمل إطلالة بفستانها الذهبي الطويل مع أكمام مختلفة مفتوحة وتسريحة شعر مرفوعة لفوق.
أسوء إطلالات القاهرة السينمائي
جريئة ومثيرة للجدل..
- لبلبة
ظهرت بفستان أخضر يحمل مزيد من الاكسسوارات الفضية على الجانب مع كلاتش باللون الفضي.
جريئة ومثيرة للجدل..
- يسرا اللوزي
انتقد خبراء الموضة فستانها بكلوش أسود بالتزامن مع زيادتها في الوزن ما أظهرها بشكل زائد في الوزن.
-ليلى وملك أحمد زاهر
ظهرت بفستان أسود منفوش لا يناسب سنها، كذلك ملك أحمد زاهر ظهرت بفستان أزرق لا يناسبه الأكمام وكأنها متركبة عليه.
جريئة ومثيرة للجدل..
- مادلين طبر
ظهرت بفستان لا يناسبها على الإطلاق، أخضر فاتح مع اكسسوار مكلف للغاية.

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