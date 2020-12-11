جريئة ومثيرة للجدل.. فساتين الفنانات بختام «القاهرة السينمائي»



خطفت الفنانات الأنظار خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بفساتين بين جريئة في سباق محموم بزعم مواكبة الموضة والجمال، وفي حفل الختام، أمس، نسترجع الفائزات بألقاب أجمل إطلالة خلال السطور التالية.



هناك عدد من الفنانات كن الأجرأ في اختيار الفساتين يأتي أبرزهن: خطفت الفنانات الأنظار خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بفساتين بين جريئة في سباق محموم بزعم مواكبة الموضة والجمال، وفي حفل الختام، أمس، نسترجع الفائزات بألقاب أجمل إطلالة خلال السطور التالية.

- رانيا يوسف

ظهرت رانيا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان ذهبي في أبيض في إطلالة جريئة فهو مزود بأكمام وشفاف من أعلى ويتميز بفتحة ساق كبيرة، كما اختارت تنسيق الفستان بكلاتش باللون الفضي.

- سمية الخشاب

ارتدت سمية فستان أسود مطرز بالكامل ولكنه مفتوح من ناحية الخصر واختارت تصفيفة شعر ذيل حصان واعتمدت على ظهورها بجسم رشيق من خلال تفصيلة الفستان المرميد.

- أروي جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستانا باللون الذهبي، مزودًا بنصف أكمام منفوخة باللون الأسود، مكشوف من عند منطقة الظهر وفتحة ساق جريئة، كما اعتمدت على مكياجًا قويًا، وتسريحة شعر ذيل حصان مرفوعة.

- زينب غريب

آثارت الفنانه زينب غريب الجدل بإرتداؤها فستان قصير وشفاف لونه أسود وقصير بقصة الكب، مضيفة إليه الحلق اللولي والعقد والأسورة مع تركها لشعرها منسدل.

- أسماء جلال

ارتدت فستانا كب من اللولي على منطقة الصدر، يحمل اللون الكشمير مع كلاتش من اللون الذهبي.

أجمل إطلالات القاهرة السينمائي

- درة التونسية

حصلت على أجمل إطلالة بمهرجان القاهرة السينمائي حين ظهرت بفستان أنيق مناسب لجسمها، مع تسريحة شعر ليس للخلف واختيار حقيبة وحذاء مناسبين للفستان.

- نيللي كريم

حرصت نيللي كريم على اختيار فستان يناسب جسدها الممشوق، باللون الذهبي مع فتحة ساق.

- إلهام شاهين

ارتدت فستانا أسودا مجسم في إطلالة كلاسيكية لامعة بأكمام شفافة.

- يسرا

كانت أجمل إطلالة بفستانها الذهبي الطويل مع أكمام مختلفة مفتوحة وتسريحة شعر مرفوعة لفوق.

أسوء إطلالات القاهرة السينمائي

- لبلبة

ظهرت بفستان أخضر يحمل مزيد من الاكسسوارات الفضية على الجانب مع كلاتش باللون الفضي.

- يسرا اللوزي

انتقد خبراء الموضة فستانها بكلوش أسود بالتزامن مع زيادتها في الوزن ما أظهرها بشكل زائد في الوزن.

-ليلى وملك أحمد زاهر

ظهرت بفستان أسود منفوش لا يناسب سنها، كذلك ملك أحمد زاهر ظهرت بفستان أزرق لا يناسبه الأكمام وكأنها متركبة عليه.