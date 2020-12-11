حى حلوان يشن حملة على المخالفات البنائية

شن حي حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز، والأجهزة المعنية، حملة على البناء المخالف، وأسفرت عن إزالة حجرة دون ترخيص بشارع مصطفى فهمي بين شارع ثابت وشارع رستم بحلوان، وهي عبارة عن بناء حجرة بالطوب الأحمر بمساحة 2 متر تقريبًا، وتمت الإزالة في المهد حتى سطح الأرض، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.جاءت الأعمال في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.كما تابع حي حلوان مواعيد إغلاق المحلات والورش، في ضوء قرار اللواء وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك من أول ديسمبر 2020.وواصل الحى التأكد من التزام الورش والتنبيه على المحلات التجارية المدرجة ضمن قرار اللواء وزير التنمية المحلية.