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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية: تحويل قيادات محلية إلى وظائف إدارية بسبب الفساد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
أحمد أبو المحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الحكومة تواجه الفساد بكل صوره، وأنها تعمل على تطبيق سيادة القانون.

وأضاف خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في القيام بالحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وكذا فحص والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور.

وقال "شعراوي" إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبي الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية.

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