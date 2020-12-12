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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المنشآت السياحية» تدعو أعضاءها للالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:45 م
عادل المصرى
عادل المصرى
فاتن غلاب - رامي حسين
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دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضائها من مسارح المنوعات والديسكوهات والكافتيريات والمطاعم إلى الالتزام بالقرار الوزارى الخاص بمواعيد إغلاق المحلات السياحية.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة رصدت عدم التزام بعض محلات مسارح المنوعات والديسكوهات بالمواعيد المحددة من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مما يعرضها لتوقيع عقوبات عليها نتيجة مخالفتها قد تتراوح ما بين الإغلاق وإلغاء الترخيص.

وأكد رئيس الغرفة، على أن الغرفة قد أصدرت منشورا تحذيريا لأعضاء الغرفة طالبتهم بالالتزام بالمواعيد المحددة وهى فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة.

وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاء.
ووفقًا للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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