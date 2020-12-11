تحذيرات من تخزين الأرز.. ومطالب بتصدير 300 ألف طن

حذر الدكتور عبدالعظيم طنطاوي الخبير الدولي في الأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، من مشاكل عديدة تواجه تسويق محصول الأرز للعام الحالي، من مخاطر تجميع وشراء الأرز بأسعار متدنية وتخزينه تحسبًا لارتفاع الأسعار في نهاية الموسم، كما يتم كل عام منذ عام 2007، حيث ينخفض السعر لأدنى مستوى أثناء الحصاد.وأضاف "طنطاوي" أن هذه الممارسات أسهمت في تحقيق مصالح محتكري تجارة الأرز بدلًا من توريد المحصول لصالح الدولة ممثلة في وزارة التموين، مطالبًا بتصدير 300 ألف طن أرز لحل مشاكل تسويق المحصول.