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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركة الطاقة اليونانية تهجر «الفحم» وتلجأ إلى «التكنولوجيا»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
الفحم
الفحم
وكالات
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تعتزم شركة الطاقة العامة في اليونان الاستثمار في مجالي الطاقة المستدامة والرقمنة، في الوقت الذي تتجه فيه إلى إغلاق كافة محطات الطاقة التابعة لها التي تعمل بالفحم باستثناء واحدة بحلول عام 2023.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، جورجيوس ستاسيس، أن الشركة في طريقها للتحول إلى مجال التكنولوجيا، حيث إن وجود منافسين في مجالات العمل التقليدية الخاصة بها اضطرها للقيام بهذا التغيير، الذي وصفه بأنه «يأتي متأخرا».

وقال «ستاسيس»، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» للأنباء: «يتعين أن نقفز بحيث تصبح شركة الطاقة العامة شركة تكنولوجيا تعمل في سوق الطاقة»، مضيفا: «لا يمكنني أن أقول إن تحرير قطاع الطاقة في اليونان خلال السنوات الماضية حدث بالطريقة الصحيحة أو بالسرعة الكافية، وأرجع ذلك بشكل اساسي إلى أن اليونان تعرضت لمشاكل أكبر، وتم توجيه الجهود لقضايا أخرى مثل البنوك والمعاشات والفقاعة العقارية».

وتتوقع شركة الطاقة العامة انخفاض حصتها السوقية في اليونان من 70% قبل عدة سنوات إلى 50% مع إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وإعادة توجيه استراتيجيتها للعمل.

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