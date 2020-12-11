طوكيو تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن هذه أعلى ثاني حصيلة إصابات يومية، بعدما كانت قد سجلت طوكيو 602 إصابة لديها أمس الخميس.
يذكر أن إجمالي أعداد الإصابات في طوكيو بلغ 46 ألفا و124 حالة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن هذه أعلى ثاني حصيلة إصابات يومية، بعدما كانت قد سجلت طوكيو 602 إصابة لديها أمس الخميس.
يذكر أن إجمالي أعداد الإصابات في طوكيو بلغ 46 ألفا و124 حالة.