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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3047 إصابة و50 حالة جديدة وفاة بكورونا في باكستان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:13 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
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أعلنت باكستان تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى8653 حالة اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3047 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 432 ألفا و327حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الجمعة ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و948 ألفا و742 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، من بينها 42 ألفا و596 في الساعات الـ24 الماضية وتعافى 379 ألفا 92 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2538 مريضا في حالة حرجة.

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