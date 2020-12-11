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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

285 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
وكالات
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قال مكسيم ستيبانوف، وزير الصحة الأوكراني، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في أوكرانيا بلغ 285 وهو رقم قياسي مقارنة، مع 276 وفاة سجلت يوم التاسع من ديسمبر.

وأضاف أن البلاد سجلت 13514 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين والأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 872 ألف و228 حالة،و بلغ إجمالي الوفيات 14755.

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