روسيا: تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري بلقاح «سبوتنيك V» ضد «كورونا»

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 آلاف عسكري تم تطعيمهم بلقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.وقال «كوناشينكوف»، إن «من بين 14.5 ألف لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري».وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع، إلى أنه وفقا للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، سيرجي شويجو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد فيروس كورونا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولوية.