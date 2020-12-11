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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي: استمرار الأزمة الخليجية يسهل لإيران تهديد المنطقة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
تيموثي لندركينج
تيموثي لندركينج
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قال تيموثي لندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، أن استمرار الأزمة الخليجية، يفتح الباب لإيران لاستغلالها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية، والدولية لمناقشة سياسة الولايات المتحدة في شبه الجزيرة العربية، ونتائج الحوارات الاستراتيجية الأخيرة التي عقدت مع البحرين والكويت والشركاء الخليجيين الآخرين.

وأعرب "لندركينج"عن أمله في أن تنتهي الأزمة الخليجية قريبا، وعودة العلاقات بين دول الخليج لسابق عهدها، حتى يتمكن مجلس التعاون الخليجي من القيام بدوره في تحقيق مزيد من الوحدة والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالسياسات الأمريكية الخارجية تجاه المنطقة، وإمكان تغيرها بتغير ادارتها، قال: "إن بايدن ليس غريبا عن المنطقة، وسنمضي قدما في التعاون مع دولها التي تربطنا بها مصالح مشتركة"، مشددا على أن قطر أبدت مرونة كبيرة ولاتزال، للاستجابة للمساعي الكويتية والأمريكية لحل الازمة الخليجية.

وشدد على أهمية منطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة، مستشهدا بالحوارات الاستراتيجية الخمسة التي أجرتها واشنطن مع دول المنطقة منذ سبتمبر الماضي، موضحا أن هذا النشاط مع دول المنطقة، دليل على قوة علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، ومدى تشابك المصالح والتعاون المثمر معها؛ للتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في مجالات سد الفجوات التي من الممكن أن تستغلها ايران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، في ظل استمرار عمليات تهريب السلاح للحوثيين في اليمن واستهداف المدنيين في السعودية.

وأكد "لندركينج" إقرار واشنطن بالتقدم الذي أحرزته دول الخليج في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمالة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التبادل الثقافي، يعد الركيزة الأساسية التي تربط الولايات المتحدة مع شعوب المنطقة، بالإضافة الى مساهمات دول الخليج الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب حيث تستضيف البحرين المقر الرئيسي للأسطول الخامس، في حين تستضيف قطر القوات الأمريكية في قاعدة العيديد، بينما تستضيف الكويت معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، إلى استمرار إيران في إشعال الصراع في اليمن عبر تهريب الأسلحة اليه، بالإضافة الى استمرار الحوثيين في إطلاق المسيرات (الدرونز) لأراضي السعودية، مما يدلل على أنهم لا يرغبون في السلام.

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