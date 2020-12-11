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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يربح مع سيطرة تراجع الدولار على مخاوف تأجيل تحفيز أمريكي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي فيكس، "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح"، مضيفة أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جدا لوقف اتجاهه النزولي وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ومؤشر الدولار منخفض 0.2 % ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية قفزت إلى‭ ‬قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في برهان آخر على أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والافتقار إلى تحفيز مالي إضافي يلحقان الضرر بالاقتصاد.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1% إلى 2353.73 دولار.

وصعد البلاتين 0.1 % إلى 1027.76 دولار لكنه يتجه للانخفاض 2.5 % في الأسبوع الجاري.

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