«سانوفي وجلاكسو»: لقاحنا ضد كورونا لن يكون جاهزا قبل نهاية 2021

أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي"، والبريطانية "جلاكسو سميث كلاين" (جي اس كي) الجمعة أن لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد، لن يكون جاهزا قبل نهاية 2021 بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل.وقالت المجموعتان في بيان لهما، إن تنفيذ البرنامج "يتأخر من أجل تحسين الاستجابة المناعية لدى كبار السن"، وأنهما تتوقعان الآن توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل بينما كانتا تأملان في البداية في تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من 2021 وتسليم مليار جرعة خلال العام نفسه.