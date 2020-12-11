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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
كوريا الجنوبية كورونا
كوريا الجنوبية كورونا
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اقترب العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، من 700 إصابة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، وحذرت السلطات الصحية من موجة أكبر وأطول من المتوقع من الفيروس خلال فصل الشتاء، مما يضع النظام الطبي في البلاد على حافة الهاوية.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بما يشمل 673 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40،786 إصابة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ومن بين الـ689 إصابة جديدة، تم الإبلاغ عن 512 إصابة في سول وضواحيها التي تشمل إقليم كيونج كي المحيط بسول ومدينة إنتشون، غرب سول، ويمثل الرقم ارتفاعا طفيفا من 682 إصابة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، لكنه يعد ثاني أعلى مستوى منذ يناير الماضي عندما تم الإبلاغ عن الحالة الأولى.

ووصل عدد الإصابات اليومي إلى مستوى قياسي بلغ 909 إصابات في 29 فبراير الماضين، وتم الإبلاغ عن 8 حالات وفاة إضافية جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 572.

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