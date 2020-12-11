تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-12-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة الموافق 11- 12-2020 طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء عدا بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني)، التي تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 25 12الإسكندرية 21 12وادى النطرون 23 13طنطا 24 13شبين الكوم 24 12دمنهور 23 13بلطيم 24 13مطروح 21 13السلوم 20 13سيوة 24 11بورسعيد 24 14دمياط 23 12الزقازيق 25 13المنصورة 24 13الإسماعيلية 26 14السويس 25 14العريش 25 13رفح 25 13رأس سدر 26 13نخل 23 07نويبع 25 17طابا 24 15كاترين 20 05الطور 24 15شرم الشيخ 26 17الغردقة 26 16مرسى علم 26 14الفيوم 26 11بنى سويف 26 10المنيا 27 10أسيوط 28 10سوهاج 27 11قنا 29 11الأقصر 30 11أسوان 31 11إدفو 31 12أبوسمبل 31 13الوادى الجديد 29 10شلاتين 29 17أبورماد 28 17حلايب 28 18رأس حدربة 29 18