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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة الموافق 11- 12-2020 طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء عدا بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني)، التي تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 12
الإسكندرية 21 12
وادى النطرون 23 13
طنطا 24 13
شبين الكوم 24 12
دمنهور 23 13
بلطيم 24 13
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 24 11
بورسعيد 24 14
دمياط 23 12
الزقازيق 25 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 26 14
السويس 25 14
العريش 25 13
رفح 25 13
رأس سدر 26 13
نخل 23 07
نويبع 25 17
طابا 24 15
كاترين 20 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 26 14
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 28 10
سوهاج 27 11
قنا 29 11
الأقصر 30 11
أسوان 31 11
إدفو 31 12
أبوسمبل 31 13
الوادى الجديد 29 10
شلاتين 29 17
أبورماد 28 17
حلايب 28 18
رأس حدربة 29 18

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