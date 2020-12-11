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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رجل أعمال يكذب أردوغان: صادر ممتلكاتنا دون اتهام بزعم الإرهاب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
أكين إيبك
أكين إيبك
هدير سند
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قال أكين إيبك، رئيس مجلس إدارة شركة كوزا إيبك هولدنج، التي صادرتها السلطات التركية، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين والتي شدد خلالها على أن الحكومة لن تعيد الأملاك المصادرة بتهمة الإرهاب والصلة بالانقلاب المزعوم في 2016، أن االسلطات التركية صادرت مجموعة كوزا إيبك في عام 2015 وليس في عام 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية الغاشمة، كما زعم أردوغان، مفيدا أنهم لم يلجؤوا أبدا طوال حياتهم للعنف والإرهاب، وذلك وفقا لجريدة زمان التركية.

وأكد "إيبك" أن السلطات التركية لا يمكنها إثبات ارتكابه جرما واحد وفقا للقوانين المحلية والدولية، قائلا: “"الحمد لله، نحن لا ندين لأحد بشيء سوى الله. هذه هي الحقيقة"، مضيفا أن القضاء البريطاني رفض في نوفمبر 2018 طلبًا تقدمت به الحكومة التركية لإعادتي على خلفية اتهامي بالمشاركة في تدبير المحاولة الانقلابية، قائلًا إن الإدانات الصادرة ضده سببها سياسي وليس جنائيًّا.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة كوزا إيبك هولدنج، أنه في عام 2015 داهمت الشرطة التركية مقر مجموعة إيباك الإعلامية في إسطنبول بعنف شديد للغاية وقطعت البث المباشر لقناة "بوجون" التابعة للمجموعة، لتنفيذ قرار الاستيلاء على كل ممتلكات المجموعة بتهمة الإرهاب والصلة بحركة الخدمة،
وفي 9 يوليو الماضي، طردت السلطات التركية بطرد مالك إيباك، والدتي من منزلها الذي ورثته من زوجها علي إيباك، بالرغم من أنها كانت تقيم في هذا المنزل منذ سنوات طويلة، بدعوى الصلة بحركة الخدمة.

وأشار إلى أن فرض صندوق الودائع والمدخرات الذي شكله أردوغان من أجل تحويل ملكية الأموال والأصول المصادرة، من رجال أعمال حركة الخدمة وإعادة بيعها وتخصيصها للمقربين منه، حجزًا على أصول وممتلكات مجموعة كوزا إيباك البالغ قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، ووصل الأمر إلى مداهمة قوات الأمن لمنزل والدة أكين إيباك في العاصمة أنقرة، وفرض حجز على أجهزة بما فيها "شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن".

وتابع أكين إيباك" ساخرا لقد نسوا شفاط المطبخ لقد استولوا على ممتلكاتنا وأصولنا البالغة 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2015، وجاءوا بالأمس مرة أخرى، برفقة قوات الأمن وحجزوا على شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن".


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