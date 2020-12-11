معارض تركى: أردوغان أعطى تعليمات للقضاء بعدم خروج معارضيه من السجن

شن إنجين ألتاي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، هجوما على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تصريحه بأن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، لن يرى النور أبدًا، ولن يخرج من المعتقل، وقال ساخرًا: «أردوغان يقول ضعوا كل من أغضبني منهم في السجن».وذكر موقع «كرت» التركي،أن إنجين ألتاي انتقد تصريحات أردوغان وقال: «في الواقع إنها تعليمات واضحة للقضاة والمدعيين الذين يجتمعون في القصر ويلقي عليهم محاضرة، وأردوغان حقًا يقول ضعوا كل من أغضبني منهم في السجن».وكان أردوغان قد أدلى بتصريحات أمس أثارت غضب المعارضة حيث قال: «إن صلاح الدين دميرتاش إرهابي مهما كلفنا الأمر لن نجعل هذا الإرهابي يرى النور أبدًا».