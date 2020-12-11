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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2900 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بأمريكا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أحصت الولايات المتّحدة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدّة تفشّيًا متسارعًا للوباء، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الاصابات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ أكثر من 210 آلاف.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 107 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام "كوفيد تراكينج بروجكت".

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

والأميركيّون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدّة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولويّة في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة منذ بدء الجائحة، حسب جونز هوبكنز، وتوفّي أكثر من 292 ألفًا في البلاد جرّاء الفيروس.

وقال المسؤول في مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها آرون هول، إنّ العدد الحقيقي للإصابات بكورونا في البلاد يبلغ نحو 52 مليونًا.

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