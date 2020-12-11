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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تقترب من بيع طائرات مسيرة متطورة للمغرب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
وكالات
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قالت مصادر أمريكية مطلعة إن الولايات المتحدة تتفاوض على بيع طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة من طراز "إم.كيو-9 بي"، وعددها أربعة على الأقل، إلى المغرب وإن التشاور مع الكونجرس بشأن الصفقة المحتملة يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" سمحت وزارة الخارجية الأمريكية ببيع الطائرات المسيرة لكن المصادر قالت إنه ليس معروفا ما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد وافقوا على تصديرها مرفقة بأسلحة.

وقال أحد المصادر إنه يجب إقرار الصفقة من قبل أعضاء الكونغرس الذين قد يتلقون إخطارا مع حلول الجمعة. ويمكن للكونجرس أن يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك لم يكن متوقعا حسبما أفاد اثنان من المصادر.

ويبلغ مدى طائرات "إم.كيو-9 بي" التي تطورها شركة جنرال أتوميكس أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحاري.

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