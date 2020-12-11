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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تتخلى عن تجاربها على لقاح محلى لكورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة تخلي بلاده عن تجاربها على لقاح محلي لكوفيد19- بعد أن اظهر العديد من المشاركين نتائج إيجابية خاطئة لاختبار فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في).

وقال موريسون إنه استنادًا إلى النصيحة العلمية، فإنه لن يكون بمقدور جامعة كوينزلاند وشركة التكنولوجيا الحيوية "سي إس إل" المضي قدما في اللقاح الذي تعملان على تطويره و"لن يتم تقديمه بعد الآن كجزء من خطة اللقاح الأسترالية".

وكان اللقاح المحلي أحد أربعة لقاحات مرشحة إلتزمت الحكومة بشرائها. وتم الاتفاق على تأمين 51 مليون جرعة من اللقاح.

وشددت شركة التكنولوجيا الحيوية" سي إس إل" على عدم إصابة أي مشارك في التجربة بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وقال أندرو ناش كبير المسؤولين العلميين في شركة التكنولوجيا الحيوية "سي إس إل" للصحفيين اليوم الجمعة "أريد أن أؤكد أنه لا توجد ردود فعل سلبية على الصحة ولا يوجد احتمال أن يتسبب اللقاح في الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب".

وكجزء من تصميم اللقاح، قام باحثو الجامعة بإضافة جزء صغير من بروتين مأخوذ من فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في).

وقال وزير الصحة جريج هانت:"على الرغم من أن الباحثين في الجامعة أكدوا أن جزء البروتين لا يشكل أي مخاطر صحية على الإطلاق على الأشخاص الذين أخذوا اللقاح، إلا أنهم رصدوا رد فعل جزئي للأجسام المضادة له بين المشاركين في التجربة".

وتابع "هذا يؤدي إلى إحتمالية التدخل في بعض اختبارات فحص فيروس نقص المناعة المكتسب التي تبحث عن هذه الأجسام المضادة - مما يؤدي إلى نتيجة اختبار إيجابية خاطئة".

وكان خطر ظهور نتائج إختبار ايجابية خاطئة بفيروس نقص المناعة المكتسب معروفا منذ البداية.

وقال موريسون إن الحكومة عززت طلباتها على لقاحات أخرى محتملة.

وزادت من إنتاج وشراء لقاح أسترازينيكا من 33.8 مليون جرعة إلى 53.8 مليون جرعة، وسوف تزيد من الحصول على لقاح نوفافاكس من 40 مليون إلى 51 مليون جرعة.

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