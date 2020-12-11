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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تلوح بفرض عقوبات على الصين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
جاستين ترودو
جاستين ترودو
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده تدرس مختلف الخيارات من أجل إعادة اثنين من مواطنيها المعتقلين في الصين، بما في ذلك فرض عقوبات على بكين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترودو للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على الصين: "نحن لا نزال ندرس جميع الخيارات، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل إعادتهما إلى الوطن".

وتشهد العلاقات بين كندا والصين توترا منذ ديسمبر 2018، حيث اعتقلت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، منغ وانزو، التي قد تسلم للولايات المتحدة التي تتهمها بالاحتيال.

وبعد ذلك اعتقلت السلطات الصينية اثنين من المواطنين الكنديين العاملين في منظمتين غير حكوميتين، هما مايكل كوفريغ ومايكل سبايوور، واتهمتهما بالتجسس وبأعمال تهدد الأمن القومي الصيني.

واعتبرت كندا اعتقال مواطنيها مسيسا، وقد تفرض عقوبات على بكين تحت قانون "حول ضحايا الحكومات الأجنبية الفاسدة" الذي تم إصداره في عام 2017 لمعاقبة المسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان".

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