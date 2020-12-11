خطة الانعاش الأوروبية على السكة الصحيحة خلال قمة بروكسل

بات الطريق مفتوحا أمام تطبيق خطة الانعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19 بعد إقرار قادة الاتحاد الأوروبي تسوية تسمح برفع الفيتو الذي تفرضه المجر وبولندا مع المحافظة على آلية دولة القانون.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير المال الألماني أولاف شولتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "أثبتت أوروبا قدرتها على التحرك وانتصرت على الانانية. الاتفاق يوجه رسالة قوية، فدولة القانون تطبق وستطبق أينما كان في اوروبا".وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين برلين التي قادت جهود التسوية هذه، في تغريدة قائلة: "أوروبا تمضي قدما".وتعاني هذه الخطة (750 مليار يورو) وميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 (1074 مليار يورو) من الشلل بسبب اعتراض المجر وبولندا اللتين تتهمان بانتظام بعدم احترام القيم الديموقراطية.وهما تحتجان على آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية.لتجاوز هذه التحفظات، اقترحت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تسوية تقوم على إرفاق الآلية التي لم تتغير، ببيان "توضيحي" يهدف إلى معالجة مخاوف البلدين، ينص على إمكان رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية الآلية قبل تطبيقها، حتى لو كان ذلك يعني تأخيرها لعدة أشهر.ويحتاج البت بشكوى كهذه بشكل وسطي إلى 18 أو 19 شهرا أي حتى موعد الانتخابات المجرية المقبلة. لكن ما أن تعتمد، ستطبق الآلية مع مفعول رجعي اعتبارا من يناير 2021.وعلق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على التسوية التي تمت خلال قمة قادة الدول والحكومات المنعقدة في بروكسل "انتهت المعركة. لقد وزعنا صفعات ودافعنا عن مصالحنا".وأكد نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي "هذا انتصار ستقتصر الآلية على معايير محددة" تستبعد خصوصا مسائل مثل الحق في الاجهاض وحقوق المثليين وسياسات الهجرة على ما قال.وأعربت دول عدة عن ارتياحها لعدم اعادة النظر بالآلية. وكانت لوكسمبورج وهولندا اللتان تتوخيان الصرامة في انفاق الأموال الأوروبية أعربتا عن قلقهما من احتمال اضعاف الآلية.